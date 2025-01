Come funziona la fase finale della Champions league | i sorteggi parziali i playoff e il tabellone in stile tennis

Leggi su Open.online

Nuovo formato, 36 squadre, girone unico con otto partite per squadra: è unacompletamente nuova quella in corso in questa stagione calcistica. E ora, a una settimana dall’ultima giornataprima, che cosa succede? Lanuovaè paragonabile a untico. Le teste di serie più forti hanno il vantaggio di riposare il primo turno e attendere lo sfidante. Le squadre saranno poi accoppiate in modo da favorire chi ha ottenuto i migliori risultati nel girone, che avranno il vantaggio di avere – almeno in teoria – un abbinamento più favorevole. A differenza dei tornei Atp, però, la palla rotonda non ha intenzione di rinunciare completamente all’urna di Nyon. Sono infatti previsti dueche, da qui alla, delineeranno con precisione il percorso che porterà a Monaco di Baviera il 31 maggio.