Tvplay.it - Colpo Champions, Pogba non cambia maglia: accordo vicino per il francese

Si avvicina la data del rientro in campo di. Ilex Juventus è finito nel mirino di un top club:l’.La data sul calendario ha già provveduto a cerchiarla in rosso. Su quale campo tornerà ad esibirsi, però, non è ancora chiaro. Sono giorni caratterizzati da profonde riflessioni per Paul, da tempo messosi alla ricerca della prossima sfida da affrontare in carriera. L’unica certezza, al momento, è rappresentata dal fatto che la squalifica per doping terminerà a marzo: a partire dal 10 dello stesse mese, quindi, potrà ricominciare a giocare e a condividere lo spogliatoio insieme ai compagni.nonper il– TvPlay.it (LaPresse)Diverse le squadre che, in seguito alla rottura con la Juventus avvenuta lo scorso 15 novembre, si sono fatte avanti attraverso una serie di sondaggi.