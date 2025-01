Amica.it - Collagene in maschera: il nuovo rituale skincare

C’è chi lo assume con gli integratori, chi utilizza creme e sieri specifici, e ancora chi punta tutto su trattamenti intensivi mirati: ilè un ingrediente fondamentale per mantenere la pelle tonica, luminosa e liscia. Si tratta di una proteina che viene prodotta naturalmente dal nostro organismo, ma dopo i trent’anni la produzione rallenta. Inoltre quello già formato tende a deteriorarsi più rapidamente. Ed è qui che entrano in scena le maschere al.L’alleato beauty per una pelle più giovaneAiutare le cellule a produrreè infatti un buon modo per rallentare questo inevitabile deterioramento. Si può fare sia attraverso appositi integratori sia tramite l’alimentazione, assumendo alimenti che stimolano la produzione come frutta secca, agrumi e ortaggi a foglia verde, ma anche il mondo della cosmesi ci viene in aiuto con prodotti ad hoc.