Cina: Harbin, storica Central Street abbraccia Giochi asiatici invernali

Ladi, unastrada, e’ ora animata dall’atmosfera dell’imminente nona edizione dei.Mentre la citta’ si prepara all’evento e al Capodanno cinese, la strada, ornata con sculture di ghiaccio e decorazioni festive, offre una vivace atmosfera sia per la gente del posto che per i turisti. I visitatori, compresi i turisti internazionali, sono attratti dai negozi al dettaglio del posto che presentano merchandise dei, creando un’esperienza memorabile che riflette l’entusiasmo della citta’ per l’imminente evento. Agenzia Xinhua