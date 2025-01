Zon.it - Cilentana, partiti i lavori di ammodernamento: modifiche alla viabilità fino a ottobre

Leggi su Zon.it

Sonolo scorso 20 gennaio idi completamento edella, nel tratto che attraversa Prignano Cilento. L’Anas ha emesso un’ordinanza per migliorare la sicurezza stradale, ma i, che durerannoal 302025, comporterannotemporaneee possibili disagi per gli automobilisti.Nel dettaglio, è previsto un restringimento della carreggiata lungo la SS 18 VAR, tra i chilometri 112+900 e 114+550, con un limite di velocità fissato a 50 km/h e il divieto di sorpasso. Le misure sono necessarie per consentire l’intervento di manutenzione e l’delle barriere stradali. Si prevedono frequenti rallentamenti durante i prossimi mesi.Segui ZON.IT su Google News.