Chiariello | Il Napoli secondo posto con vista sul primo

su CRC: obiettivi, mercato e la sfida scudettoUna stagione da protagonistiUmberto, intervenendo a “A Pranzo con Umberto” su CRC, analizza il momento del. Con un distacco significativo dalla Juventus e un piazzamento nelle prime tre posizioni quasi certo, il giornalista vede il club partenopeo come una seria candidata al, con possibilità di insidiare il. “Non vedo come ilpossa scendere sotto il quarto,” afferma, sottolineando che la lotta per il quintoriguarda altre squadre, come Juventus e Milan.: La competizione con l’InterLa recente vittoria dell’Inter a Praga ha complicato i piani del. I nerazzurri, vicini alla qualificazione come testa di serie in Champions, potrebbero ora concentrarsi anche sul campionato, togliendo energie preziose agli azzurri.