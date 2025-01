Metropolitanmagazine.it - Chi è Pietro Perdini, il compagno di Marisa Laurito: “Abbiamo entrambi molta sicurezza e tanta libertà”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Da oltre vent’anni ildi, ex imprenditore in ambito gastronomico, con il quale l’attrice ha costruito una solida storia d’amore.Chi è ildie il loro primo incontroarchivio Image / Spettacolo // foto Beescoop/ImageL’artista partenopea sarà tra gli ospiti della quarta puntata settimanale de La Volta Buona, in onda oggi su Raiuno a partire dalle 14. Dopo la relazione con Franco Cordova ed il matrimonio terminato dopo circa un anno, lanei primi anni Duemila incontrava. In quell’occasione come la stessa ha raccontato, il cupido della coppia è stato un amico di lungo corso nonchè collega, Renzo Arbore a farli conoscere: “Renzo Arbore mi chiamò e mi portò in un ristorante con Luciano De Crescenzo.