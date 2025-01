Quotidiano.net - Chi è Ippolita Baldini, dal palco di Zelig a cinema e teatro

Roma, 23 gennaio 2025 – Su Canale 5 è tornato, il celebre programma incentrato sulla comicità e condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia storica dello show in onda su Mediaset, tornato in auge recentemente dopo un lungo periodo di stop. E il pubblico sembra aver apprezzato il comeback di questa fucina di comici molto amati. Daldel TAMdegli Arcimboldi si sono intervallati diversi nomi, da Francesco Migliazza, Nikolas Albanese, passando per Maurizio Lastrico, Paolo Cevoli e. Ecco chi è la comica che vanta un interessante curriculum teatrale. La carriera diNata a Milano, si è diplomata presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico e ha iniziato a lavorare nel mondo della recitazione a partire dal 2009, dividendosi tra progetti teatrali etografici.