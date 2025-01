Juventusnews24.com - Champions League Juve: ricavi oltre i 60 milioni dopo il pareggio di Bruges. Tutte le cifre e i dettagli

di RedazionentusNews24i 60lee isugli incassi per i bianconeriCalcio e Finanza ha stimato idurante questaper lantus. Ecco legià incassate dai bianconeriildi.Bonus partecipazione: 18,62di euro;Posizione in classifica: 3,3di euro (lanon può arrivare sotto il 25° posto);Quota europea: 21,14di euro;Quota non europea: 9,27di euro;Bonus risultati: 8,4di euro;TOTALE: 60,73di euro. Leggi suntusnews24.com