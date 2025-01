Terzotemponapoli.com - Ceccarini: Il Napoli rimanda i rinnovi di Meret e Anguissa

La priorità è il mercatoIlha scelto di posticipare le discussioni suicontrattuali di Alexe Frank. Secondo Niccolò, direttore di Tuttomercatoweb, l’attenzione della società azzurra è attualmente rivolta alle ultime manovre di mercato. “Credo che isaranno affrontati dopo la chiusura del mercato – ha dichiarato a Radio Marte –. Dieci giorni non cambiano la vita”.La scelta è strategica: il club è ancora impegnato in operazioni cruciali per completare la rosa, tra cui la ricerca di un rinforzo in difesa e l’acquisto di un attaccante di livello.sulla Difesa: nodo irrisoltoI nomi sul tavoloIn difesa, ilaveva sondato il terreno per Danilo, ma l’operazione non si è concretizzata.ha menzionato altre ipotesi, come quelle di Ismajli e Kiwior, ma ha sottolineato l’assenza di conferme ufficiali: “Sono solo idee, ma senza riscontri concreti”.