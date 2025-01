Catania auto pirata travolge 18enne l’appello del padre | Chi sa parli Marco è in rianimazione

Leggi su Dayitalianews.com

Da domenica mattina vive quasi notte e giorno all’ospedale Garibaldi Centro, di.Fabio Nicotra è il papà di, iltravolto al viale Africa sabato notte e ricoverato in, e come riferisce all’Ansa lancia un appello: “Chi sa”.“Era uscito con degli amici e aveva passato la serata in un locale di via Raffineria – ricostruisce ildel ragazzo – stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per spostarsi dall’altra parte della carreggiata perché la mamma lo doveva andare a prendere.Un amico ha visto che si trattava di una Fiat 500 biancaUna macchina si è fermata, un’altra invece ha superato e lo ha preso in pieno. E invece di fermarsi a soccorrerlo, quelè scappato. Un amico ha visto che si trattava di una Fiat 500 bianca, ma non sappiamo altro.