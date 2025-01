Tpi.it - Caso Najeem Almasri, il ministro degli Interni Piantedosi: “Arresto irrituale. Espulso subito perché pericoloso”

Il generale libicoOsamaHabish, capo della Polizia giudiziaria di Tripoli ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) con l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità per le torture inflitte ai migranti nel carcere di Mitiga, in Libia, è stato “” dall’Italiaritenuto “” dopo essere stato scarcerato a seguito di un”. La spiegazione delinternazionale che provocato la reazione della Corte dell’Aja è stata affidata dal governo di Giorgia Meloni al, Matteo, intervenuto oggi in aula al Senato per un question time incentrato proprio sulla vicenda di.L’uomo, ricercato dal 18 gennaio dalla Cpi, era stato arrestato il giorno successivo a Torino, dove si trovava dalla sera prima per assistere alla gara di Serie A tra Juventus e Milan disputata all’Allianz Stadium.