Carlo Conti ieri e oggi come è cambiato negli anni

Se c’è un presentatore che mette davvero tutti d’accordo in fatto di bravura, simpatia e stile impeccabile, questo è senz’altro. Volto storico della televisione italiana,ha guidato numerosi programmi di successo in onda sulla Rai eè uno dei presentatori più stimati e ricercati del palinsesto televisivo. Quest’anno sarà anche al timone del 75° Festival di Sanremo, masono cambiati il suo aspetto e i suoi look: capelli più lunghi e stile informaleGi esordi dirisalgono agliOttanta nel mondo della radio, con la conduzione di Lady Radio e Radio Notte, dove inizierà a collaborare con l’amico storico Giorgio Panariello mentre, nel 1981, conoscerà Leonardo Pieraccioni con cui, dal 1986, inaugurerà una felice tradizione di trasmissioni comiche: a questo punto i tre si uniranno nel celebre trio comico Fratelli d’Italia con cui faranno furore nei teatri.