Caravaggio superstar Il pittore maledetto | Artista allo stato puro

"Un, in dosi massicce,". Se, fino a due giorni fa, il panneggio rosso presente sull’invito alla presentazione – agli occhi più attenti un dettaglio di Giuditta e Oloferne – èl’unico indizio di quello che viene presentato come uno dei progetti espositivi più importanti e ambiziosi mai dedicati all’opera di Michelangelo Merisi (1571-1610), ieri i particolari dell’attesa mostra2025 (dal 7 marzo al 6 luglio a Roma, Palazzo Barberini) sono stati svelati: un numero eccezionale di dipinti autografi, prestiti straordinari dalle più prestigiose istituzioni museali del mondo, due capolavori riscoperti per la prima volta esposti in confronto ad altre opere dele nuove scoperte. Non solo un tributo al genio di Merisi, ma una riflessione sulla sua continua influenza sull’arte contemporanea e sul nostro immaginario collettivo.