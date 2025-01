Formiche.net - Carafano legge Trump e promuove Meloni

Sono due i filoni di analisi che destano parecchie attenzioni su scala globale, a maggior ragione dopo il discorso di insediamento di Donalddi lunedì scorso: le prossime mosse dell’amministrazione repubblicana su dossier geopolitici delicatissimi, come Panama e Cina, e la relazione con l’Europa alla luce di contingenze eccezionali, come le guerre in corso e i rapporti con gli altri player, Italia in primis. Uno specchio di osservazione, lato Usa, giunge dalle parole di James, senior advisor della Heritage Foundation, a Roma per partecipare ad un seminario in Senato sulle sfide transatlantiche di Usa e Ue, assieme a Farefuturo e Iri, che tra l’altrola special relationship tra.Panama e Cuba”Panama è cruciale per gli Stati Uniti. Se i cinesi chiudono il canale, equivale ai russi che portano i missili nucleari a Cuba: una mossa che non può essere tollerata”, ha detto in un video-podcast dell’Adnkronos.