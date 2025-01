Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, prossime ore decisive: maxi-offerta in arrivo? Ecco cosa filtra sull’affare

di Redazione JuventusNews24: la Juve attende ladei Citizens per il calciatore 24enne.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tanto preannunciatadelper Andreanon è ancora arrivata alla Juventus, ma tra oggi e domani potrebbe arrivare.I Citizens sono pronti con unda 65 milioni di euro per l'esterno bianconero, ma il club bianconero lo valuta 80 milioni. Inoltre, è chiaro che cessione del 24enne innescherebbe una reazione a catena su altri tavoli, con un notevole budget per colmare la lacuna causata dall'addio.