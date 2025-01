Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, controproposta Juve? All’offerta degli inglesi questa potrebbe essere la risposta: ultimissime sulla richiesta

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dellaagli? Attesa per l’offerta,lada TorinoAnche la Gazzetta dello Sport conferma: a breve ildovrebbe presentare una nuova offerta per acquistare Andreagià infinestra dei trasferimenti invernale. Il calciomercatonon fa muro, ma probabilmente metterà sul tavolo una.Si parla di 65 milioni di euro provenienti dall’Inghilterra, mentre da Torino ne vorrebbero almeno 15 in più per privarsi di un giocatore così importante. E non è detto che alla fine l’ex Genoa non possa rimanere.Leggi suntusnews24.com