Calciomercato Milan Santiago Gimenez apre alla cessione e fa sognare i tifosi Le parole

piace alper ilinvernale e non chiude. Ecco leche fannoi rossoneriSi avvicina sempre di più il possibile arrivo in rossonero di. L’attaccante messicano si è scatenato nella scorsa serata di Champions League e ha messo a segno una grande doppietta contro il Bayern Monaco. Al termine della sfida, poi, il centravanti di proprietà del Feyenoord è stato intervistato e ha lasciato aperta la porta ad una possibile, facendodel. Queste le sue dichiarazioni:Possibile ultima partita col Feyenoord? Vedremo cosa succede, queste sono settimane cruciali, lascio tutto nelle mani di Dio.Ricordiamo che il giocatore in questione ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro all’interno del suo contratto che lo lega al club olandese.