Bologna un’altra Europa è possibile La missione | tornare tra i grandi

Talmente bello da aver paura un giorno di svegliarsi e scoprire che questoè stato tutto un sogno: che in Champions ci è poi andata la Roma (sennò Hummels sarebbe un matto, dai), che Liverpool l’abbiamo vista in cartolina, che Birmingham l’abbiamo vista solo su ’Peaky Blinders’, che Gianni Morandi deve ancora compiere ottant’anni e che, fra tutti, i posti perché dovrebbe scegliere Lisbona per festeggiarli? Talmente bello che davvero ti vengono i dubbi. Soprattutto perché dopo sessant’anni l’abitudine a sedere dalla parte dei delusi ti è passata sotto la pelle. Uno scetticismo endemico di cui trasuda persino l’inno: "Che se poi esiste la felicità, chi ti dice che non passi anche di qua?". Invece, la felicità ci è passata eccome, quando forse nessuno l’aspettava più. E’ arrivata in una fredda notte di un gennaio inoltrato, nel cielo sopra un Dall’Ara tutto colorato di rossoblù, contro una corazzata gialla.