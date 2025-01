Sport.quotidiano.net - Bologna, Sartori può mettere le ali. Contatti per Isaksen, Ikoné e Suslov

Niente centrocampista: l’infortunio di Riccardo Orsolini cambia gli scenari, ilè pronto a puntare tutto sull’arrivo di un attaccante esterno nel rush finale:con la Fiorentina per Jonathan Ikonè (26), con la Lazio perGustav(23) e con il Verona per Tomas(22), già seguito in estate. Club e staff tecnico non intendono sbarazzarsi di Iling-Junior, ma l’inglese pare intenzionato a sfruttare la ribalta del gol al Borussia Dortmund per cercare squadra in Premier: regolamento alla mano, il giocatore non potrebbe rientrare alla base ed essere prestato a un altra squadra in Italia o all’estero per raggiunto numero di tesseramenti, ma agente e Aston Villa sono convinti che il Regno Unito faccia eccezione e abbia in 4 tesseramenti il numero massimo in una stagione:in corso tra l’agente di Iling-Junior, l’Aston Villa e ilper approfondire la questione.