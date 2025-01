Ilfattoquotidiano.it - “Bistecche, aragoste e un viaggio alle Bahamas per il mio cane”. Danielle Collins stuzzica il pubblico degli Australian Open

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, da poco etichettata come “la tennista più odiata al mondo“, non ha ancora chiuso il suo conto con il. L’eliminazione dal torneo non ha impedito alla tennista americana di continuare a lanciare frecciatine ai tifosi presenti a Melbourne con i quali ha cominciato uno scontro a partire dal match con la padrone di casa Aiava. Questa volta,ha preso in giro i sostenitori che l’hanno fischiata e disturbata, mettendo in mezzo il suo.In una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, l’americana ha postato un video del suo cagnolino Quincy comodamente seduto sul tappeto. Il tutto, accompagnato dalla seguente didascalia: “Questi sofisticati signori hanno voluto ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito al fondo per Quincy durante gli