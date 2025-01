.com - Basket Serie B Femminile / Stoyanova al Basket 2000 Senigallia

La guardia viene dall’Aprilia, sempre in cadetteria– 23 Gennaio 2025 – Colpo di mercato per ilche ingaggia fino al termine della stagione la cestista bulgara Anna.24 anni,è da tempo in Italia dove ha giocato a Scafati, Potenza, Angri, Rieti e da ultimo Aprilia, sempre inB: ad Aprilia stava segnando 9 punti di media.Gioca nel ruolo di guardia: fino al 2018 è rimasta in patria crescendo nel settore giovanile del Levski Sofia.Il, che durante la stagione ha perso la canadese Vigna, non rientrata in Italia dopo le vacanze, con 12 punti frutto di 6 vittorie e 9 sconfitte occupa una posizione di medio-bassa classifica nel girone toscano di.©riproduzione riservataL'articoloalproviene da Lo sport della Vallesina.