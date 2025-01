Pronosticipremium.com - AZ-Roma, la chance di Soulé: 90? minuti per conquistare Ranieri

Leggi su Pronosticipremium.com

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e lasi appresta a tornare in campo. La vittoria per 3-1 con il Genoa è solo un lontano ricordo per i giallorossi, chiamati ora a trovare continuità anche in ambito internazionale. L’Europa League è infatti un impegno da onorare sotto ogni punto di vista. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione al prossimo turno della competizione, che sia tramite la top 8 o i playoff. I capitolini avrebbero sciolto gli ultimi dubbi in vista del match odierno con l’AZ Alkmaar, in programma alle 18:45 all’AFAS Stadion. Un duello estremamente delicato, contro un avversario che venderà cara la pelle.Claudioè consapevole delle difficoltà nascoste di questa partita, con i biancorossi che hanno dimostrato spesso e volentieri di saper giocare un buon calcio.