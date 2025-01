Pronosticipremium.com - AZ Alkmaar-Roma Streaming Gratis: dove vedere l’Europa League in Diretta Live

La vittoria per 3-1 con il Genoa è passata in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi sembrano aver intrapreso la retta via in questo inizio di 2025 e vogliono trovare continuità anche in ambito internazionale. Già, perché c’è un impegno in Europache è tanto caro alla società e che è da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di rimanere in zona playoff, provando anche ad avvicinarsi alla top 8 che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale. I capitolini scenderanno in campo nella serata odierna con l’AZ, più nello specifico alle 18:45 all’AFAS Stadion. Un duello estremamente delicato, contro un avversario che venderà cara la pelle di fronte al suo caldo pubblico.L’andamento di AZQuesto inizio 2025 sembra essere l’inizio di una lenta rinascita per la, reduce dal successo convincente per 3-1 con il Genoa.