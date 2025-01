Assessora Nardini da vescovo con gonna svolazzante | bufera consigliere Forza Italia

Leggi su Corrieretoscano.it

SAN MINIATO – “dacon“:.E’sulle parole pronunciate da Paolo Vallini, capogruppo consiliare, in Consiglio Comunale a San Miniato, provincia di Pisa, sindaco Simone Giglioli, Pd, centrosinistra, presidente Consiglio Comunale Matteo Betti, Pd.Vallini ha attaccato Alessandra, Pd,regionale, per l’abbigliamento: “Fuori luogo l’abbigliamento della signora che si presentò con unamolto fuori luogo soprattutto se confrontata con la compostezza e l’eleganza con cui si sono presentati altri sindaci, prima di tutto la sindaca di Montopoli Vanni, un bel tailleur pantalone scuro”.Alessandra: “Durante il Consiglio comunale di San Miniato, il capogruppo diVallini mi ha pubblicamente attaccata per il mio abbigliamento durante il consueto incontro di inizio anno tra ile noi rappresentanti istituzionali, per la consegna del messaggio di pace di Papa Francesco.