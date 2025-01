Leggioggi.it - Assegno ordinario di invalidità: novità 2025 per iscritti a Gestioni speciali Inps

Leggi su Leggioggi.it

Nuove istruzionisull’diperalleautonomi. Con l’ultimo messaggio del 22 gennaio, L’fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo dei contributi per ottenere l’die la pensione indiretta, quando il richiedente ha versato contributi sia nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). I chiarimenti riguardano la valorizzazione dei contributi, i requisiti richiesti e alcunerispetto al precedente messaggio del 2024, che innova l’accesso alla prestazione. In pratica, l’chiarisce che chi ha contribuito in più casse previdenziali (ad esempio, come lavoratore autonomo e come dipendente) può usare tutti i contributi versati per raggiungere i requisiti necessari per ottenere l’o la pensione.