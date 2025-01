Dilei.it - Ascolti tv del 22 gennaio, Pierfrancesco Favino in competizione con Claudio Bisio

La serata televisiva di mercoledì 22ha visto come grande protagonista, interpretare Bettino Craxi nel film Hammamet in onda su Rai 1. Canale 5 ha risposto cone Vanessa Incontrada al timone di Zelig.La bravura diè inarrivabile come protagonista di Hammamet, su Rai 1. Il film di Gianni Amelio che racconta, fra realtà e invenzione, gli ultimi mesi di vita di un uomo fra i più potenti e controversi del recente passato italiano. Rifugiato in Tunisia per non essere arrestato, Craxi riceve, nella casa di Hammamet, la visita di Fausto, figlio di un suo ex braccio destro. Il ragazzo inizialmente intende ucciderlo, ma finisce per filmarlo mentre racconta la propria vita, politica e non solo. Intanto, sua figlia vorrebbe convincerlo a tornare in Italia per farsi curare, ma l’ex Presidente del consiglio non ne vuole sapere.