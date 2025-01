Lanazione.it - Artigiani, l’e-commerce non tira. La Toscana è rimasta indietro

Nonostante la crescente digitalizzazione, l’adozione del commercio elettronico inrimane ancora limitata rispetto alla media nazionale ed europea. Secondo i dati 2023 forniti da Regione, Istat ed Eurostat, solo il 17,7% delle imprese con almeno 10 addetti nella regione utilizza canali di vendita online, un valore inferiore alla media italiana (19,1%) e a quella europea (22,9%). Inoltre, la quota di fatturato derivante dalle vendite elettroniche è pari al 13,6%, un dato che resta al di sotto della media nazionale di oltre quattro punti percentuali. Nonostante questi numeri, la domanda di e-continua a crescere. Nel 2022, il 66,5% dei toscani sopra i 14 anni ha effettuato acquisti online, prediligendo abbigliamento, articoli per la casa, libri, computer e cosmetici. "Il pubblico potenziale è ampio, ma per soddisfarlo è necessaria una preparazione adeguata e non l’improvvisazione", sottolinea David Nannini, presidente di CNA ICT e titolare di Vedanet e-agency.