Juventusnews24.com - Araujo, niente Juve: ufficiale il rinnovo col Barcellona! C’è l’annuncio del club blaugrana – FOTO

di RedazionentusNews24, sfuma definitivamente il difensore uruguaiano per lailcol. Il comunicatoSfuma definitivamenteper il calciomercato. Il difensore uruguaiano ha firmato nella giornata di oggi ilcon ile il nuovo contratto con isarà valido fino a giugno 2031. Di seguito il comunicato:? ?????? ???? ?? pic.twitter.com/IcqzyExMBC— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2025 COMUNICATO – «FCe Ronaldhanno raggiunto un accordo per estendere il contratto del giocatore, legandolo alfino al 30 giugno 2031.Il difensore centrale ha messo la penna su carta questo giovedì in un evento a cui si sono uniti il ??presidente delJoan Laporta, il primo vicepresidente Rafa Yuste e il direttore sportivo Anderson Luis de Souza “Deco”».