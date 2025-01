Laspunta.it - Anzio, punto nascite. “Qualcosa non torna. Che fine ha fatto l’odg votato all’unanimità in Regione?”

“La battaglia intrapresa questa estate da parte del Comitato per la riattivazionenascita ha portato alla raccolta di oltre 5.000 firme con le quali è stato portato all’attenzione della cittadinanza e delle Istituzioni lo “scippo” perpetrato dallaLazio nei confronti delle città die Nettuno.” Ad affermalo è il Comitato per la riattivazione del.“Ribadiamo con forza che non c’è alcuna ragione per il taglio delnascita presso il nosocomio locale.” Sottolinea il Comitato cittadino.Dopo le adesioni dei cittadini è stata volta della politica che, alla vigilia delle elezioni comunali, haun Ordine del Giorno inLazio, proposto dalla consigliera Zeppieri e annunciato alla stampa con tanto di trionfalistiche dichiarazioni da parte della stessa consigliera.