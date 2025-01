Ilrestodelcarlino.it - Antonio Avati sul film Champions: "Città coesa, dai giocatori ai tifosi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come sempre, ha guardato la partita dei rossoblù in casa sua, a Roma, da solo. Ma il cuore divola tutte le volte fino a Bologna, al Dall’Ara. Ed è successo certamente martedì sera. "Una bellissima partita– commenta il produttore –, in cui abbiamo visto grande impegno. Mi è piaciuta molto, anche per la grande voglia di stare in gruppo da parte dei. Lo spogliatoio è sano, sono persone che vanno d’accordo". I titoli di coda delpesano meno? "Bastava pochissimo in più, uno dei due pareggi poteva diventare una vittoria. È un’occasione un po’ mancata, ma in cui abbiamo messo moltissima passione, dignità e serietà. E poi ora il campionato promette bene: se icontinueranno a essere così amici, torneremo a fare lail prossimo anno, magari baciati dalla buona sorte.