Ilgiorno.it - Antonella Clerici e Gerry Scotti, decenni di tv e quella capacità di emozionarsi ancora. La reazione all’annuncio di Conti (che ricorda Frizzi)

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 23 gennaio 2025 – “Ti ho chiamata per dare l’annuncio di chi sarà con me nella prima puntata. Ho detto più volte che questo è un festival con una co-conduzione corale. Mi piace l’idea di fare un festival con tanti amici, colleghi, con tante sfaccettature diverse. Avevo annunciato che alla prima puntata sarebbero stati con me due meravigliosi amici. Tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello. Invece questi amici sono”. Con questo annuncio Carloha sciolto le ultime riserve, svelando i nomi dei due co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo, al via da martedì 11 febbraio. Persi tratta di un ritorno mentre perè un vero e proprio debutto nella Città dei Fiori. Nel corso dell’annunciohato Fabrizio, scomparso a 60 anni nel 2018.