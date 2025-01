News.robadadonne.it - “Anch’io mi sono fatta prendere in giro, ci ho creduto” le parole di Belen Rodriguez sull’amore

Oggi conduttrice del reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno, in onda su Real Time,ha dichiarato di empatizzare molto con le coppie protagoniste dello show, spiegando di essersi lasciata spesso “” in, per amore o per i figli.La showgirl argentina, in particolare, voleva consolare Claudia, una concorrente che aveva appena visto un video del compagno Maurizio accanto a un’altra donna. “Non è meglio stare male, ma vedere la verità? Io preferisco così – ha detto– Tu ti faiine non ti dai il valore che meriti. Io miinun sacco di volte in passato, e tante volte ci ho”.Pur non menzionando nessun ex in particolare, si può supporre chepotesse riferirsi alle sue storie più importanti, quelle con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, con cui ha avuto, rispettivamente, i due figli, Santiago e Luna Marì.