Ilfattoquotidiano.it - Anche i set di Hollywood distrutti dagli incendi di Los Angeles: slitta la messa in onda di programmi e serie tv, ecco quali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I roghi di Losnon sono ancora stati del tutto domati, ma i conti dei danni si stanno sommando ora dopo oranel campo dell’industria del cinema, della tv e dello streaming di. Come riportano le testate del settore la distruzione delle fiamme ha raso al suolo storici set “esterni” e naturali die film del passato come la Andrew McNally House, da più di cento anni scenografia reale per, tra gli altri, Sette anni di guai, Entourage e Hacks; oppure il Will Rogers State Historic Park visto in Star Trek IV e Storia di noi due.La fortuna invece ha baciato il gruppo Disney, Pixar e Lucasfilm visto che le loro sedi si trovano a Nord rispetto a Pacific Palisades e alla prima fascia periferica di Losdove si sono sviluppati i roghi più devastanti. È stata invece la lavorazione ditv a risentire maggiormente di molti giorni di inattività, tanto che sono già previsti sostanziosi ritardi per laine online di Fallout 2, Grey’s Anatomy, Hacks, Suits L.