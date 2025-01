Lanazione.it - Amanda Knox, la Cassazione conferma la condanna per calunnia

Leggi su Lanazione.it

Roma, 23 gennaio 2025 – E' definitiva laperaccusata diai danni di Patrick Lumumba nell'ambito della vicenda legata all'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel novembre del 2007. Lo hanno deciso i giudici della prima Sezione diche hanno fatto passare in giudicato la pena, già scontata, a tre anni di carcere per la cittadina americana.aveva accusato Lumumba, all’epoca dei fatti suo datore di lavoro in un pub, di essere il colpevole dell’omicidio Kercher. Accusa che risultò falsa anche alla luce delle indagini, attraverso le quali emerse l’alibi solido dell’uomo, che nelle ore dell’omicidio era a lavoro nel pub che gestiva.