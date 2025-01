Lettera43.it - Amanda Knox, la Cassazione boccia il ricorso: definitiva la condanna per calunnia a Lumumba

Laha confermato laa tre anni di reclusione per, accusata diai danni di Patrick, durante il caso giudiziario legato all’omicidio di Meredith Kercher del novembre 2007 a Perugia. I giudici della prima Sezione hanno ritenuto corretta la decisione della Corte d’assise d’appello di Firenze dire l’americana, che però ha già scontato la pena.ne ha passati, infatti, quattro in carcere prima di essere assolta per l’omicidio Kercher. La donna non si è presentata all’udienza finale del 23 gennaio ed è rimasta negli Stati Uniti. I suoi legali, in mattinata, hanno dichiarato: «Siamo molto fiduciosi, abbiamo argomenti forti.non c’è. Sta a casa con la sua famiglia aspettando fiduciosa e rispettosa della giustizia italiana e confida di potere chiudere questa sua vicenda».