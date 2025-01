Lanotiziagiornale.it - Almasri, tutte le ombre dietro il rilascio del generale libico: minata la credibilità internazionale dell’Italia

Chi è: il simbolo oscuro degli accordi tra Italia e LibiaMa chi è? Non è solo un alto ufficiale di polizia, ma anche il simbolo di un sistema di violenze ignorato dagli accordi stretti negli anni tra Italia e Libia. La sua figura emerge già dai rapporti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani, che lo descrivono come uno dei principali responsabili dei centri di detenzione in Libia, dove migliaia di persone migranti sono state sottoposte a torture, stupri e lavori forzati.