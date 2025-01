Ilfattoquotidiano.it - Almasri, la cronologia della vicenda. Gli elementi che dimostrano la volontà del governo di sottrarlo all’Aja il più in fretta possibile

Il silenzio delsul capopolizia giudiziaria di Tripoli, il generale libico noto come, ha impedito non solo la convalida del suo arresto e la consegna alla Corte penale dell’Aja, che lo accusa di crimini di guerra e contro l’umanità, ma anche di ricostruire lainiziata sabato 18 gennaio e conclusa, per ora, col rientro a casa del ricercato internazionale. Tanto che alcuni aspetti si sono chiariti solo con la nota stampastessa Corte penale, che nella serata di mercoledì 22 ha chiarito tempi e modi del suo operato, tali da garantire l’arresto e la successiva consegna. Così non è stato perdelMeloni, col ministeroGiustizia che ha negato la collaborazionenonostante ad imporlo sia una legge dello Stato, “senza preavviso o consultazione con la Corte”, che infatti adesso chiede spiegazioni.