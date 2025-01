Lanotiziagiornale.it - Almasri è libero, la politica no. Opposizioni contro Meloni & C.

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La scarcerazione di Najeem OsamaHabish, arrestato a Torino sulla base di un mandato internazionale per criminil’umanità, ha scatenato una tempestache travolge il governo. Il comandante della polizia libica, noto per il suo presunto coinvolgimento in torture e abusi nei lager per migranti in Libia, è stato rilasciato dopo meno di 48 ore a causa di un vizio di forma, secondo quanto riferito dal ministro Nordio. Il rientro dia Tripoli, a bordo di un aereo di Stato italiano, ha scatenato l’indignazione dellee sollevato interrogativi sul rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia.Un rilascio pianificato: le ombre sull’operazione“Non è possibile che il governo non fosse informato”, attacca Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle.