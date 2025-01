Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, ecco i ristori. Cinquemila euro per le famiglie, 20mila per le imprese

colpite dagli effetti del maltempo nel 2023-2024 potranno ricevere(rispettivamente fino a 10 o 20 mila) per far fronte ai danni delle alluvioni. Una decisione presa ieri a Bologna, durante un incontro con il commissario per la ricostruzione post, Fabrizio Curcio, alla presenza delle componenti istituzionali del Patto regionale per il Lavoro e per il Clima, facendo poi il punto col presidente della Regione, Michele de Pascale. La notizia della messa a disposizione di risorse per, coinvolte dagli effetti del maltempo anche nel Reggiano, trova pure la soddisfazione dell’assessore regionale reggiano, Alessio Mammi: "Queste risorse – sottolinea Mammi – rappresentano un aiuto immediato e concreto pere tutti coloro che hanno riportato danni importanti dalle alluvioni dello scorso ottobre.