Alessandro Pii, talentuoso artista di Grosseto

Pii ha 38 anni ed è di. Frequenta una scuola di musica da alcuni anni, dove segue un corso di chitarra elettrica e un altro di musica d'insieme. La musica è una delle sue passioni e, oltre a frequentare una scuola, si cimenta anche nella creazione di pezzi originali; la scorsa estate è stato a Milano presso uno studio di registrazione dove ha registrato alcune sue canzoni. Ha un canale Youtube dove carica cover e pezzi originali scritti personalmente da lui. In passato ha già partecipato ad alcuni concorsi musicali e ha deciso di tentare anche questa esperienza. Oltre all'ambito musicale, nel 2017 ha partecipato come concorrente ad 'Avanti un Altro' su Canale 5.Testo della canzoneNon so dire quando è cominciata questa mia strana pazzia questa voglia irrefrenabile non so bene che cosa siaho preso in mano una chitarra e poi ho sentito lì dentro me si faceva strada un pensiero che era molto di più per mee ho imparato a scrivere canzoni per raccontare i pensieri miei tutto ciò che mi succede intorno vita amore donne e miracoliPrendo il fiato chiudo gli occhi faccio un bel respiro e poi metto una mano sopra il cuore e mi dico adesso vaiE tra le luci del palco voglio vivere la vita miae scacciare con ogni suono ogni possibile malinconiae cantare con un microfono una singola emozionefermare un attimo il tempo per riviverla ancora una volta in piu'Ritorno indietro con la mente al tempo che è passato ormai ero un ragazzino con un sogno che voleva realizzare sai spaccare il mondo con la musica ed essere il miglioreed essere ricordato oltre ogni immaginazioneLe note sono il mio scudo gli strumenti sono le mie armi e con la voce vado in battaglia senza mai ritirarmiE tra le luci del palco voglio vivere la vita miae scacciare con ogni suono ogni possibile malinconiae cantare con un microfono una singola emozionefermare un attimo il tempo per riviverla ancora una volta in piu'Io credo che non possa esserci sensazione più bella chemi avvolge in questo modo e non mi lascia più andare viaci penso in ogni istante ma la risposta la conosco giàed è sempre e solo che la musica è la cosa più bella che ci siaE tra le luci del palco voglio vivere la vita miae scacciare con ogni suono ogni possibile malinconiae cantare con un microfono una singola emozionefermare un attimo il tempo per riviverla ancora una volta in piu'