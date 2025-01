Romadailynews.it - Al Teatro degli Audaci arriva “Non c’è due senza me”

Dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025Una girandola di volti e di colpi di scena pronti a far esplodere di risate il pubblico. E’ la nuova commedia di Gianni Quinto per la regia di Marco Simeoli che si prepara a conquistare il pubblico. Al, dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025, lo spettacolo “Non c’è dueme”, che vedrà sul palco Claudia Spedaliere, Luca Pennacchioni, Francesca Ferri e la partecipazione straordinaria di Mario Zamma.Cosa può succede se una giovane attrice raccomandata da un noto onorevole, del quale è l’amante, litiga con il primo attore a pochi giorni dal debutto? Il disincantato e stressato regista ipotizza il suicidio come drastico rimedio, ma per fortuna la cinica agente è decisa a fermarlo ed anzi a trovare soluzioni per debuttare in ogni caso.