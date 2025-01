Thesocialpost.it - Adriana trovata morta in casa, mangiata dai suoi cani: erano affamati

Romania, donnaindopo giorni: icarlini avevano iniziato a mangiarne il corpoUna tragica scoperta è avvenuta in un appartamento vicino Bucarest, dove una donna di 34 anni,Neagoe, è statasenza vita dopo diversi giorni dalla sua morte. Accanto al suo corpo c’due, dei carlini, che per la fame avrebbero iniziato a nutrirsi dei resti della padrona. Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause del decesso e le circostanze della vicenda.La scoperta e l’intervento della poliziaIl cadavere della donna è stato scoperto dopo una segnalazione di un parente, preoccupato perché da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei. A seguito della chiamata, la polizia ha forzato l’ingresso nell’appartamento, trovando il corpo senza vita della 34enne sul pavimento, con i due carlini accanto, ancora vivi.