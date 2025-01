Ilnapolista.it - Adeyemi ha cambiato idea, ora vuole il Napoli (Gazzetta)

ha, orail)Ladello Sport, con Vincenzo D’Angelo racconta che il tedesco(secondo obiettivo del, il promo Garnacho) adesso vorrebbe accettare l’offerta degli azzurri.ha 23 anni, è velocissimo, sotto porta è un lavezziano diciamo così.Scrive laIl, sottotraccia, aveva cominciato a lavorare su due nomi assai graditi ad Antonio Conte. Garnacho, appunto. E Karim, esterno volante del Borussia Dortmund. E i primi contatti con il club erano stati positivi, tanto che arrivò in fretta ilpermesso per poter parlare col calciatore., però, chiuse subito la porta, non convinto della possibilità di un trasferimentoa gennaio. Ma a Dortmund sono giorni complicati, il club ieri ha esonerato il tecnico Sahin dopo la sconfitta in Champions a Bologna.