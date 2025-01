Lapresse.it - Accoltellamento a Londra: cinque feriti e un arresto

persone stanno ricevendo cure dopo essere rimaste ferite in unavvenuto giovedì mattina a Croydon, nel sud di. Lo riporta il London’s Ambulance Service, il servizio di ambulanza di. La Metropolitan Police ha riferito che un uomo è stato arrestato. Stando a quanto riportato da alcuni media britannici, l’episodio è avvenuto nei pressi di un supermercato Asda. Il servizio ambulanze ha dichiarato che una persona è stata portata in un importante centro traumatologico della città e altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale. “Abbiamo inviato sulla scena diverse risorse, tra cui equipaggi di ambulanze, un paramedico in un’auto di pronto intervento, un agente di pronto intervento, membri della nostra Tactical Response Unit e dell’Air Ambulance di”, ha riferito il servizio.