Accise verso riallineamento tra benzina e diesel Opposizioni | Aumento surrettizio

Ok della commissione Finanze sia del Senato che della Camera allo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia disui carburanti, che prevede ildellesulcon l’aliquota applicata sulla. Secondo lesi tratta di undel prezzo del. “Definire un tendenziale riavvicinamento, in un congruo arco di tempo e nella misura tra 1 e 2 centesimi di euro, delle aliquote dell’accisa applicate al gasolio e allain modo da tenere conto dell’impatto ambientale ed economico di ciascun prodotto, destinando le risorse al trasporto pubblico locale“, si legge nel testo del parere della commissione del Senato al dlgs: quindi il parere è favorevole solo a condizione che le risorse siano destinate al trasporto pubblico locale.