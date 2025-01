Gamberorosso.it - A Los Angeles una strana polvere rosa potrebbe mettere a repentaglio la viticoltura biologica

Dopo il nero delle ceneri, Losnei giorni scorsi si è risvegliata coperta diper effetto di unalanciata dagli aerei per fermare l’avanzata degli incendi. Si chiama phos-chek, ed è un ritardante di fiamma chimico che sta aiutando a salvare vite, abitazioni e terreni. Ma quali sono gli effetti su agricoltura e vigneti?Il phos-chek, venduto dall’azienda Perimeter, è composto per l’80% di acqua, il 14% da sali di fertilizzanti e il 6% da coloranti (per l’individuazione delle aree trattate) e inibitori di corrosione. Questa formula, in uso negli Stati Uniti dal 1963, si è dimostrata cruciale nella lotta contro gli incendi. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia sugli effetti collaterali. Sul profilo del prodotto si legge infatti: «Si prega di consultare il proprio esperto di regolamentazione per comprendere le restrizioni e i regolamenti chero essere applicabili al proprio stato o località».