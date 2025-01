Superguidatv.it - Zelig 2025, stasera su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: comici ed anticipazioni della puntata del 22 gennaio

Leggi su Superguidatv.it

Tutto pronto per una nuovadi, lo show targato Mediaset condotto dain prima serata su5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti, ie ledel 22tornasu5: la secondadel 22, mercoledì 22, in prima serata su5 va in onda la secondadi “”, lo show targato Mediaset condotto dalla storica coppia formata da. Questa sera dopo Lazza, super ospitedel debutto,sono pronti ad accogliere sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Anna Danesi, la pallavolista italiana, centralePro Victoria. La capitana nazionale italiana di pallavolo è pronta a mettersi in gioco durante la secondadello show tutto da ridere!Non solo, spazio anche aiche sono il cuore vitale dello show! Anche, infatti, a rotazione, saliranno sul palcoscenico vecchie e nuove glorie per regalare una serata all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento al pubblico.