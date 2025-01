Zonawrestling.net - WWE: Javier Bernal ritornerà a lottare dopo l’infortunio al piede

Il wrestler di NXTtornerà finalmente a combatterealsubito il 4 Giugno scorso in un episodio di Level Up.Il lottatore di origini argentine si è rotto ilin quella circostanza. L’ infortunio ha richiesto un’operazione che l’ha tenuto lontano dal ring per più di 7 mesi.Ma ora il peggio è passato, Fightful Select ci fa sapere cheè previsto che competa oggi in un dark match prima dei tapings di NXT e Level Up.Ad NXT lavora anche sua moglie Tatum Paxley, auguriamo apresto un ritorno on screen negli show.