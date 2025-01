Zonawrestling.net - WWE: Izzi Dame interviene e aiuta Tony D’Angelo a sconfiggere Ridge Holland durante NXT

Lo show del 21 gennaio di NXT ha visto un match per il Titolo Norricano.ha messo in palio il suo titolo, confermando ancora una volta di essere un campione solido. Tuttavia, ha dovuto affrontare una sfida difficile contro.Dopo lo scioglimento di Chase U, causato da, l’ex stella del rugby ha deriso l’ex fazione e ora sembra essere alla ricerca della sua prossima vittima. Non ha perso tempo a lanciarsi in una nuova missione a NXT, puntando direttamente al Titolo Norricano.Il match per il Titolo Norricano ha aperto NXT questa settimana, eha mantenuto il controllo per gran parte dell’incontro. Dopo una grande distrazione all’esterno,è intervenuta, colpendocon un calcio endoa conquistare la vittoria.